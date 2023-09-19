為了追求永續發展及串接學術與產業結合，政大社科院永續規劃與設計研究中心主任孫振義參與在越南胡志明市的「越台醫療生技暨醫美交流論壇」。此論壇係由立達國際興業及財團法人商業發展研究院與高雄醫院醫學大學附設中和紀念醫院共同主辦、台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會(MET)指導共同執行。本次除了交流論壇外，也同步舉辦「越南醫療生技暨醫美交流考察團」，計有高雄市立大同醫院、高雄市新灣區國際經貿發展協會、越南勇源教育發展基金會等數十個台越跨國醫療團隊前往越南與會。

醫療考察團策劃人、立達國際興業董事長宋小麗表示，台商要打進越南市場需歷經漫長與深化的努力。如今立達在越南逐漸站穩腳步後，希望能促使更多台灣醫療團隊與廠商進入越南。越南臺灣事務委員會陳維海秘書長（前越南駐台北經濟文化辦事處大使）在致詞時提到，臺灣是越南的第四大貿易伙伴，並且台越在國際醫療上有很強的互補性，越南有1億人口，民眾有很大的醫療需求。

越南私立醫院協會常務副主席范勢同在大會演講分享中，提到隨著越南經濟的發展，人口數、收入與消費金額也逐年提升，越南近年更提倡PPP（Public-Private Partnership）以納入民間力量納入醫療服務，尤其在心臟、肌肉骨骼、醫美、幹細胞、高齡者等醫療領域服務有很高的需求，希望將來有更多來自於台灣的醫療團隊投入。

台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會(MET)吳明彥執行長表示，台灣的國際醫療輸出不但能提升各國醫療服務品質，還能提升兩國的觀光產業，尤其是臺灣的醫療價格相對物美價廉，加上台灣有許多醫療技術領先全球（例如以腳指重建手指功能技術），但要將台灣尖端醫療推向國際，仍需要完整的國際整合服務方案。

營新醫院院長鄭群亮表示，如果將來可以尋求渠道讓台灣的醫療團隊進入越南提供服務，並且藉此傳承醫療技術與經驗，將是最重要的第一步。錞品生技有限公司負責人吳雅嵐談到目前在新南向佈局中就涉及越南、泰國、新加坡、馬來西亞與菲律賓等國，足見台灣廠商在國際上的努力。此外，亞果生醫股份有限公司（6748）謝達仁董事長日前積極禮聘前屏東大學應用物理系副教授兼國際事務長教授任亞太地區營運長，就是對於亞太地區經營展現決心。

長行生物科技公司陳梧桐董事長則是談到越南隨著經濟起飛後，民眾的保健觀念會大增，儘早把台灣的保健食品（如益生菌、葉黃素等）引進越南，才能搶得先機。商業足跡遍集全球的行動輔具品牌康揚股份有限公司銷售經理許美惠也在會中分享跨國經驗，並稱將越南市場列為近年發展重點。專攻創傷敷療與醫美保養品的儕陞生化技術公司研發長林群哲，此次積極參與也是看中越南廣大的市場與人口紅利。

越南勇源教育發展基金會冼文舉執行長則在交流時分享在胡志明市經營的歷程及富國島近年的規劃與發展，並且期待將來與台灣學界的合作，此也將是「政治大學社科院永續規劃與設計研究中心」未來重要發展工作。在零碳永續的全球趨勢下，無論醫療建築或醫療專區，亦需搭配縝密的綠建築、智慧與永續規劃設計。政治大學社科院永續規劃與設計研究中心孫振義主任稱，多年以來，台灣在國科會的努力下已經建立了生態永續科學園區範例，期待將來也能夠透過公私協力、產學合作與交流，共同讓台越醫療產業建築與園區邁向低碳永續目標。