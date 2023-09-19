登革熱還沒降溫，疾管署公布國內上周再度新增超過2千例，且仍集中台南、高雄和雲林。同時台南又新增3例本土登革熱死亡病例，均為70多歲男性，於發病後5天內死亡，其中一人甚至在送醫之前就已一度心跳停止。

疾管署統計，國內上周新增2016例登革熱本土病例，個案居住地台南市（1849例）、高雄市（72例）、雲林縣（51例）、嘉義縣（13例）、屏東縣（11例）、新北市（5例）、台中市（4例）、嘉義市（3例）、台北市、桃園市及彰化縣（各2例）、新竹市及南投縣（各1例）；年齡介於未滿10歲至90多歲。

確診個案中，其中重症病例19例，死亡病例3例。疾管署防疫醫師林詠青指出，死亡個案當中，有2人有潛在疾病，包括心血管疾病、腎臟病、糖尿病及高血壓等，在發病後隔2、3天之後開始解血便、黑便、腹痛，就醫之後即因為腸胃道出血狀況嚴重導致休克，住院2到3天後併發重症過世。

林詠青說，至於第3人，同樣一開始發燒，隔2、3天後出現血壓下降、休克、呼吸窘迫等症狀，到院時已經一度心跳停止，雖經急救後恢復生命徵象，但仍因病情惡化，住院後2、3天仍不治。

疾管署疫情中心主任郭宏偉分析，國內上周新增本土病例數與前一周持平，疫情仍須持續觀察。目前疫情最高的台南市，全市都為流行區，社區傳播風險仍高；而高雄市疫情呈現多點分布；雲林縣則以古坑為多，且當地群聚事件又有新個案出現，社區疫情傳播風險同樣還在持續。

今年截至9月18日已累計8481例本土病例，全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高。今年累計重症病例46例，分別為台南市35例、雲林縣11例，另累計死亡病例12例。