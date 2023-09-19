鴻海創辦人郭台銘日前宣布參選，近日積極籌備連署相關事宜，目前有可能在20日開放。據《鏡週刊》報導，近日傳出郭台銘辦公室藉由人力資源公司招募連署志工，每小時時薪300元，且在11月2日連署截止後，屆時志工若轉正成為後援會幹部，月薪將有5萬元，且還有年終可以領。對此，郭辦發言人黃士修則回應，據他了解，郭辦並無發布相關訊息，會再進一步確認。

據民眾黨副秘書長許甫18日透露，郭台銘宣布副手後，支持度從9%下滑至8%左右，等於是沒有副手慶祝行情，而下降的主因，就是選擇資深藝人賴佩霞當副手，給外界一種沒有要與在野合作的感覺。

據《鏡週刊》18日報導，稱郭台銘競選辦公室會在每個站點派出5位連署志工在現場，預計在明年大選前恐將耗費資金近6000萬。不過黃士修對此則稱，目前沒有發布類似消息，自己會再進行確認。

但《鏡週刊》也報導，國民黨早備好反攻郭台銘，擬以「不分區安全名單」 化解郭勢力，讓前縣長張榮味、彰化縣議長謝典林、屏東縣議長周典論三位「挺郭大將」，將在郭連署過後集體跳船。對此，朱立倫今受訪時表示，不會有任何的交換，只是大家都很清楚一件事，今天如果藍營分裂或在野分裂，就是幫助、保送民進黨，讓賴清德躺著選。