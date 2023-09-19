新北市衛生局查獲位於新莊的「福商勝蛋品有限公司」液蛋加工廠，向中央畜產會購入土耳其、巴西及美國進口蛋品，混合國產蛋加工製成未殺菌液蛋並標示產地台灣，業者今出面致歉坦承疏失，並解釋是因為對法規不熟以致理解錯誤。

業者表示，今年6到8月共向中央畜產會購入3批土耳其、巴西及美國進口蛋品，製成未殺菌液蛋共2萬0974公斤，已全數出售給廠商，對於產品標示不實遭到衛生局裁罰一事，業者也坦承疏失致歉。

業者解釋，因為公司為加工廠，在對於法規不夠熟悉的情況下，認定加工後的產品產地應標示台灣，但在衛生局稽查時，同時接受輔導，了解公司加工生產的液蛋產品，並沒有「實質轉型」成其他產製品，產地標示仍須以原料蛋產地為依據。

不過業者也強調，當時購入的3批進口蛋，都有完成自主檢驗，並確認保存期限足夠，在雞蛋的品質上是沒有問題的，但對於在不熟悉法規的情況下，發生錯誤仍然感到抱歉，後續也會與廠商做進一步的溝通與說明，至於廠商是否求償，目前仍在討論當中。