夏季電費調漲，一名男網友收到8月電費帳單，竟然高達1萬3000元，哀號夏季電費帳單破萬是正常嗎？透露中秋節到家裡會烤蛋黃酥，暑假期間冷氣也沒關24小時運轉。對此，網友指出原因，應與老舊家電太耗電有關，「一家4口，兩台變頻冷氣，客廳跟房間輪流開整天，1300多元」。

原PO在臉書社團《信義區三兩事》說，最近收到最新一期電費帳單，下巴差點掉下來，8月電費要1萬3000元，指出家裡40坪大，一家4口住，暑假期間冷氣24小時沒關，以及中秋節快到製作蛋黃酥，烤箱也耗電，但看到破萬的電費還是有點崩潰，因此問大家電費都多少錢。

對此，不少苦主也跟原PO一樣哀號，「剛收到電費，原來我不孤單，我1萬500元」、「16500元， 5台年齡20年以上冷氣，但冷氣頭好壯壯的，換不換都尷尬」、「我家6口人，電費1萬8」。

有內行網友就指出原因，老舊電器是可怕的吃電怪獸，「冷氣好像是最大的問題」、「把舊冷氣換成變頻冷氣，差非常多，從1萬多變5千」、「每天開12個小時，定頻冷氣每月大概2萬，換一級變頻後大約8千、「我們一家5口，平常開2台變頻冷氣，8月電費不到4000元」。看了網友回應，原PO坦言家中電器確實老舊，決定先換變頻冷氣。

最後還有內行人分享冷氣的省電用法，包括冷氣不要開開關關，濾網、風管要常清潔保持通風，若出風口太髒被堵住，馬達會一直啟動。台電過去也曾發文指出，變頻冷氣是低頻運轉，相比定頻冷氣，能減少開關壓縮機的次數，達到省電效果。