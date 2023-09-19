國民黨籍台東縣議員李建智（右五）與柯文哲台（左四）下握手致意。（蕭嘉蕙攝）

民眾黨主席柯文哲參選2024總統大選，「友柯派」無黨籍縣議員陳宏宗日前表態支持，並接任台東顧問團總召，國民黨籍縣議員李建智、吳景槐昨日現身「台東縣台灣選哲之友會」，台東縣黨部接獲反應，將依程序啟動調查。

民眾黨總統參選人柯文哲昨日成立「台東縣台灣選哲之友會」，由民進黨前立委鄭寶清助講，另有國民黨籍縣議員李建智和吳景槐現身，其中，吳不僅與柯台下握手致意，甚至柯上台致詞時，他也陪同在側，被解讀為倒戈挺柯。

國民黨台東縣黨部表示，李建智與吳景槐昨天出現民眾黨提名總統參選人柯文哲的「選哲之友會」引起很多黨員關心，黨部會依程序啟動調查，會通知2人說明，給予陳述機會。

李建智表示，台東縣黨部主委吳秀華和胞兄吳俊立私下支持郭台銘，他個人挺柯文哲不算什麼，要怎麼處置，隨便他們；吳景槐則表示，他這次縣議員選舉時就用無黨籍參選，坦然接受調查，且認為只有「藍白合」才有機會勝出。

國民黨台東縣黨部表示，依「113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」第3條，「黨員不得有為非本黨提名（徵召、核准）參選人公開站台、動員掃街及其他公開助選之行為或具名擔任該參選人競選組織任何職務。未經本黨同意，不得為非本黨籍參選人助選、助勢；未經本黨同意，亦不得邀請非本黨籍參選人為自己助選。違反規定者得處以停止黨權處分；其情節重大者，得處以撤銷黨籍之處分。」