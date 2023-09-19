烏克蘭總統澤倫斯基今天前往紐約市一家醫院，探視在美國療傷的烏國軍人，眼看他們肢體殘缺、面露悲傷，澤倫斯基不禁痛斥俄羅斯領袖是「恐怖分子」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天抵達美國紐約，預計明天將在聯合國大會發表演說，以尋求獲得更多援助。俄烏戰爭已持續超過18個月，烏軍正試圖在高風險的反攻硬仗中，從俄羅斯部隊手中收復烏克蘭領土。

澤倫斯基在與全球領導人會面前，先前往史塔登島大學醫院（Staten Island University Hospital）探視烏國傷兵，有一群烏克蘭官兵在這裡裝配義肢並努力復健。

Volodymyr Zelensky visits wounded Ukrainian soldiers at NYC hospital ahead of UN General Assembly https://t.co/k5aiTXkdNW pic.twitter.com/t1KDVh76n1 — New York Post (@nypost) September 19, 2023

在醫院裡的一處寬敞空間，澤倫斯基看著幾名身穿卡其色制服的烏國軍人正在用剛裝上的義肢，練習走路和拾取物品。

澤倫斯基與他們聊天，並和其中一些人握手。

儘管澤倫斯基試圖鼓舞這些軍人的士氣，眼前所見顯然也令他感到震撼。

目前有9名烏克蘭軍人在這家醫院接受治療，據院方人員和非政府組織Kind Deeds表示，這家醫院過去一年共幫助35名軍人重獲新生。

烏克蘭並未透露這場戰爭的傷亡數字，但「紐約時報」（New York Times）上個月報導，美國官員估計烏軍死傷人數接近50萬人。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120919