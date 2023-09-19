張善政宣布將研考會跟資訊科技局合併為「智慧城鄉發展委員會」。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政選前提出成立全台首個婦幼局，因桃園局處早已滿編而備受批評，他19日化身「張教授」，以20分鐘闡述所有局處都跟科技有關，但現存體制卻是科技局最懂資安卻管不到局處還得背負資安責任，宣布將研考會跟資訊科技局合併為「智慧城鄉發展委員會」，率全國之先以委員會體制高度扛起智慧城市跨局處協調責任，本會期送議會，明年元旦正式上路。

張善政說，資科局過去是網路和公文系統不要斷線就平安無事，但如今科技無所不在，所有局處都跟資訊科技習習相關，局處同仁每個人都有電腦、水務局和環保局用人工智慧抓汙染等，他以台積電資訊處員工都要先到製造部門歷練為例，面對智慧科技發展各局處不能埋頭苦幹。

張善政也直言，資科局最懂資安，但現狀常是心有餘而力不足，他以資安預算為例，全府資安相關預算超過4500萬，資科局本身資安預算不到1000萬，卻要承擔全市府的資安責任，除了權責不符，也因資源分散而難以有較全面的思考，「不能讓資科局扛不是資科局責任的問題！」

張善政也提到，行政院底下跨部會協調機關都是委員會，桃園唯一的跨部會組織是研考會，負責全府各局處的政策與執行，但卻不見得對日趨重要的資訊科技業務熟稔，研考恐流於形式。

張善政說，在智慧桃園的目標下，他宣布研考會和資訊科技局整併為全新單位「智慧城鄉發展委員會」，率全國之先將2局處改成委員會體制，扛起跨局處協調責任，未來局長協調不再只是靠情面，而是委員會賦予的責任，規模將是50＋50的百人委員會。

張善政強調上任前喊出婦幼局時，2局處合併概念早已在腦海中擘畫，沒有誰併誰的問題，而是發會各自強項如研考能力和資訊科技，將智慧科技城市往前推，本會期將自治條例送議會修正，希望未來桃園推展智慧科技能更順手，不會有局處間隔閡，也強調明年初開始實踐，呼籲資科局跟研考會現在開始磨合，彼此水乳交融、密切合作。