嘉義縣今到全日物流股分有限公司大林倉庫現場查核，經盤點過期進口雞蛋庫存數與中央公布數字相符。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今到全日物流股分有限公司大林倉庫現場查核，經盤點過期進口雞蛋庫存數與中央公布數字相符。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應中央公布過期進口蛋品倉儲及庫存數量，嘉義縣今到全日物流股分有限公司大林倉庫現場查核，盤點公布過期進口雞蛋庫存數，經清查蛋品數與農業部公布的數據422萬顆相符，且廠方已設置專區分區存放，明顯標示「報廢品待銷毀」字樣並封存於冷凍庫，現衛生局已責令業者禁止出售，以保障民眾食用蛋品安全。

巴西進口雞蛋涉及食安疑慮，嘉縣衛生局會同農業處今深入追查全日物流公司大林倉庫庫存蛋，蛋品來源包括巴西、土耳其2地，最後一批入庫進口，但有效日期至今年9月7日止，目前所有蛋品已全部封膜凍藏妥善保存完好，清楚標示禁售等標語，衛生局責令業者不得擅自移動出貨或啟用，倘經查獲者將依食安法相關規定辦理，衛生局也將持續監督後續銷毀作業。

衛生局長趙紋華表示，衛生局持續稽查各市售蛋品業者及蛋品產地有效日期等標示，今一同抽驗市售蛋品動物用藥殘留檢測5件，督導業者充分揭露產品資訊。呼籲食品業者應依規定落實自主管理切勿以身試法，衛生局強力查核相關業者，保障消費民眾權益。