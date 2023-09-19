新北市衛生局查獲「福商勝蛋品有限公司」今年6至8月製作的液全蛋商品，使用進口蛋加入國產蛋製成液蛋，原產地標示寫台灣，涉產地標示不實且出貨給北部縣市業者。台北市衛生局19日表示，查獲有北市團膳業者曾在8月使用該批產品供應暑期輔導補習班餐點，後續將移交給新北市衛生局調查參考。

衛生局表示，後續將相關資訊移請新北市政府衛生局調查參考，並持續至雜糧行、早餐店、烘焙業集團膳公司等蛋品使用量較高的業者專案稽查。相關稽查抽驗結果，將於衛生局局網成立專區，公布查核資訊。