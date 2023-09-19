淡水古蹟博物館推出「古蹟瑜珈」體驗活動，讓民眾度過另類中秋節。（淡水古蹟博物館提供）

新北市立淡水古蹟博物館於10月1、10日，在淡水海關碼頭推出「古蹟瑜珈」體驗活動，規畫「淡古瑜珈八式」，其中「女神式」就像中秋烤肉必備的生火技能，應景又能健身，國慶日再加碼雙人瑜珈，9月22日中午12時開放報名。

中秋、國慶連假即將來臨，淡水博物館將「淡古瑜珈八式」影片，整套招式移師到淡水海關碼頭，並新增中秋節的應景動作及國慶日的「雙人瑜珈」，不但創意十足，也結合古蹟特色及節慶元素，還有專業的瑜珈老師現場指導。

淡古館長黃麗鈴表示，「淡古瑜珈八式」是疫情期間嘗試加入運動元素的創意影片，以大眾熟悉的8種瑜珈姿勢串起8座淡水古蹟，讓民眾在防疫期間有多元的方式參與博物館，今年把線上影片轉到線下的實體活動。

黃麗鈴說，館員絞盡腦汁發想動作，例如應景的拜月式、兔式，還有中秋烤肉版本的姿勢，包括生火技能「女神式」、烤肉串「鷹式」、烤蝦「貓式」等，國慶日以雙人瑜珈為主，號召民眾與親朋好友一同體驗。

淡水古蹟博物館於中秋連假9月29 日至10月1日、國慶連假10月7日至10日，每日上午9點半至晚間6點開放參觀，門票80元，可同時參觀淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮臺等古蹟。