新北男「毒癮發作」犁田狠摔 救護車上失控揮拳狠打救護員

新北市一名林姓男子（33歲）昨（18日）晚間11時許，騎車行經中和區興南路二段時，疑似因毒癮發作，意識不清，最終連人帶車狠摔地面。警消獲報後趕抵現場，並將其緊急送往醫院救治，未料林男卻忽然情緒失控，揮拳攻擊消防員的額頭及眼睛，致使對方眼鏡斷裂、臉部受有挫傷。警方到場查明時，發現林男口鼻處殘留白色疑似毒品粉末；全案訊後依妨害公務、傷害、醫療法及違反毒品危害防制條例，移請新北地檢署偵辦。
據了解，林嫌(33歲)昨（18日）晚間疑似吸食毒品後騎車出門，行經中和區興南路二段399巷一帶，疑因毒癮發作連人帶車狠摔地面，目擊民眾見狀趕緊報案求助。警消獲報後趕抵現場，隨即將其送往醫院治療，未料林嫌期間卻情緒失控，突然揮拳攻擊蔣姓消防員 (35歲)額頭及眼睛，造成對方眼鏡斷裂，臉部受有挫傷。
警方調查，發現林嫌精神不振，口鼻處也明顯殘留白色疑似毒品粉末；警詢時，林嫌也對使用毒品情事坦承不諱。全案訊後依妨害公務、傷害、醫療法及違反毒品危害防制條例，移請新北地檢署偵辦。
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