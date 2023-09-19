蔡詩芸19日出席品牌活動。（陳俊吉攝）

王陽明、蔡詩芸結婚8年，上月底傳出分居、離婚消息，甚至外傳王陽明一心想要離婚，但她不願意簽字。最近有網友在墾丁巧遇他們帶著女兒一家3口，在海邊沙灘上玩水度假，和樂融融，似乎為了女兒維持夫妻恩愛的形象。蔡詩芸19日受邀出席品牌活動，同是傳婚變後，首度露面回應。

只見她今日身穿一襲白色套裝出席活動，心情、狀態看來不錯。被問及婚姻近況，她感謝大家關心，不過也苦笑說：「我知道最近這些事情，在這裡知道辛苦大家，我私人和家庭的事情，沒有屬於公共利益，好像有更多事情需要被報導。」她從以前到現在心情都很好，「非常地平靜。」

她與王陽明過去時常放閃，被網友封為恩愛夫妻檔，近來卻屢傳婚變消息，網友則形容現在對愛情已破滅，她今天說：「我本來沒辦法去幫人家回應愛情問題。」自己還相信愛情？她直言：「我一直以來都覺得幸福是自己給的，其實大家都很值得擁有自己的幸福，謝謝大家。」至於一被問到離婚、復合？她僅微笑避而不談。