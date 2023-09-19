教育部主辦「我的未來我作主」微電影競賽，大甲高中團隊獲獎。（台中市府提供）

教育部主辦「我的未來我作主」微電影競賽，曉明女中團隊獲獎。（台中市府提供）

教育部主辦「我的未來我作主」微電影競賽，曉明女中團隊獲獎。（台中市府提供）

教育部主辦「我的未來我作主」微電影競賽，今年以「防制毒品」及「防制霸凌」兩大主軸為競賽主題，共計455件來自全國國小到大專校院學生的作品報名，台中市大甲高中及曉明女中分別獲得反霸凌主題高中組「銀牌獎」及不分組「評審特別獎」等殊榮，表現亮眼。

「我的未來我作主」微電影競賽，各組設有金、銀、銅牌、國際學生評審特別獎以及不分組評審特別獎，競賽競爭激烈，共計455件來自全國國小到大專校院學生的作品報名，以學生的觀點和創意，有效宣傳反毒和反霸凌議題。

教育局長蔣偉民表示，大甲高中及曉明女中的作品能夠在455件的作品中脫穎而出，非常優秀，教育局對獲獎的學生表達最高的肯定，得獎作品從學生的角度及新世代的語言來闡述，更能夠貼近年輕學子的想法、進而產生共鳴，來達到「防制毒品、防制霸凌」的作用。

獲獎學生指出，這次比賽經過多次討論，學到團隊合作，也得到很多可貴的拍攝經驗，能和志同道合、熱愛影視的朋友一起創作非常開心，謝謝評審們的肯定，他們會帶著這份鼓勵，繼續創作下去。

蔣偉民說，如何避免校園防制毒品及霸凌事件的發生，一直都是教育局相當重視的課題，教育局透過與警察局、社會局建立「縱向支援、橫向合作」跨域防護網，同為打造友善的校園環境而共同努力，也希望各界都能共同推廣反毒與反霸凌，為青年學子創立更美好的未來。

這次競賽得獎的名單和作品已公布在教育部防制學生藥物濫用資源網（https://enc.moe.edu.tw/）、「我的未來我作主」官方網站（https://antidrugbully.com/）及臉書專頁（https://www.facebook.com/antidrug.edu/），歡迎親師生上網觀看。

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