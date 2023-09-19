DIGITIMES表示，中國大陸、日本、台灣和韓國為進入ASC 250名單的主要地區，入榜企業去年營收以中國大陸達1.42兆美元、年增9.2％最強，居次的日本1.36兆美元、年減3.9％，台灣及韓國分為6813億美元及6785億元，分別年增2.3％及2.6％。

DIGITIMES指出，比亞迪、理想汽車、小鵬汽車、蔚來、寧德時代及國瑞科技等中國大陸電動車及電池供應商，去年營收年增達逾20％，凸顯中國大陸充分利用其龐大內需市場結合政策支持，將電動車、電池和能源儲存扶植為製造業轉型升級的主要驅動力。

而韓國公司去年營收成長，主要受惠現代和起亞在電動車市場的表現，並帶動當地電池供應商發展。唯一出現衰退的日本，主因半導體零件短缺、消費電子需求放緩和電動車典範轉移，形成日本汽車製造商經營挑戰。至於台灣則幾乎沒有業者入榜。

DIGITIMES指出，中國大陸和韓國在亞洲各國中最積極透過政策鼓勵電動車發展，日本成長則相對較緩慢。據ASC 250研究顯示，中國大陸和韓國已擴大在汽車製造業地位，去年營收分別成長10.4％和8.2％，日本則略降2.4％。

值得注意的是，除了電動車產業外，包括像電池材料、鋰電池和能源儲存等上游及關聯產業迅速成長，特別是電力零組件營收成長高達37.4％，其中包括中國大陸的寧德時代、億緯鋰能和國瑞科技，以及韓國的LG Energy Solution和三星SDI等公司。

DIGITIMES認為，生成式AI與電動車的科技新浪潮，將是新一代市場及產業發展機會點，亞洲供應鏈脈動正牽動全球相關產業走向，並成為相關產品服務普及的關鍵。未來將從各國科技產業地位、結構差異、發展潛力等層面持續解析供應鏈變化，提供獨特的亞洲觀點洞見。