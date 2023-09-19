UAW自上周四午夜起在福特位於密西根州韋恩市（Wayne）Bronco組裝廠、通用位於密蘇里州溫茨維爾市（Wentzville）的中型皮卡組裝廠，以及Stellantis位於俄亥俄州托萊多（Toledo）的吉普車組裝廠發動同步罷工。這些工廠生產三大車廠最熱賣的車款。

UAW主席Shawn Fain當時就放話不排除罷工行動擴大到其他工廠。在周一晚間發布的影音訊息中，Fain先是抱怨談判缺乏進展，然後就宣布將在周五擴大罷工的最後通牒，「他們想拖延，但我們不會永遠等下去，我們不是在胡鬧」。

福特規模較小的加拿大業務也面臨罷工危機，如果福特在當地時間周一結束之前仍無法與代表約5,600名加拿大汽車工人的工會達成協議，其加拿大工廠將面臨「全面」罷工。

福特在加拿大擁有兩座引擎工廠，為在美國組裝的F系列和Super Duty皮卡生產V-8引擎。此外，福特在安大略省也有一座汽車組裝廠。

一旦加拿大的引擎廠也加入罷工，即使UAW沒有在肯塔基的卡車工廠、密西根州的迪爾伯恩（Dearborn）廠以及密蘇里州堪薩斯城的工廠發動罷工，福特旗下熱銷車款在美國的生產勢必仍將受到重創。

美國財政部長葉倫表示，現在預測罷工對美國經濟造成的衝擊仍然為時過早，這取決於罷工行動持續多久，以及受到影響的範圍。。

分析師預期，一旦美國的罷工行動持續下去，那麼生產福特F-150、通用Chevy Silverado和Stellantis Ram等高利潤皮卡車的組裝廠，將成為下一個罷工的目標。