副縣長鄧桂菊等人為活動宣傳。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府10月28日結合公所、社區、青年團隊等夥伴，將在公館鄉苗栗特色館舉辦「老適在一起生活節」，發表今年度社區營造成果展，同時7個鄉鎮市公所從9月21日至11月 19日也將分別辦理具有地方特色的系列活動，副縣長鄧桂菊等人19日歡迎各地民眾踴躍參與精彩的人文饗宴，感受地方特色之美。

縣府文化觀光局辦理「社區營造及村落文化發展計畫」，共有大湖、三義、竹南、苗栗、苑裡、獅潭、頭份等7個鄉鎮市公所，12個社區團隊牧羊人青少年關懷協會、三義青溪協會、在地文化推廣協會、竹南鎮塭內社區發展協會、西湖鄉文旅觀光休閒發展協會、卓蘭鎮坪林社區發展協會、苑裡鎮出水社區發展協會、社苓社區發展協會、新復社區發展協會、後龍灣發展協會、磚家藝族協會、藝耆協會等共同參與計畫執行，並與9組青年團隊合作，讓社區資源、特色產業、百工百業能夠被看見，同時傳承推廣。

今年度的成果展以「社造季」的方式辦理，縣府9月21日至11月19日將串聯7個公所接力辦理8場具有地方特色的系列活動。今天活動宣傳會，由副縣長鄧桂菊與大湖鄉長黃惠琴、苑裡鎮長劉育育、三義鄉長呂明忠等人高舉聖火象徵薪火相傳地方文化，並與縣議員孫素娥、曾美露、徐筱菁等人共同啟動成果展系列活動，並邀請兒童天王子瑍哥哥帶動唱跳暖場。

副縣長鄧桂菊指出，在接近2個月的系列活動，7個鄉鎮規畫推出的活動都展現地方生活特色，歡迎鄉親及各地遊客賞玩苗栗，深度體驗、認識地方文化。

陸續展開的系列活動，9月21日三義鄉公所-義起雕塑慢城-森林藝術節；9月24日苑裡鎮公所-聯合成果展；9月30日大湖鄉公所-大窩走讀藝術節；10月28日、29日苗栗市公所-風箏節；10月14日竹南鎮公所-竹南鎮112年音樂會系列活動；11月11日頭份市公所-茶歌節；11月18日、19日獅潭鄉公所-仙草花節。

縣府10月28日在苗栗特色館舉辦的老適在一起生活節-社區營造成果展，規畫草地市集、藝文展演、社區繪本說故事、福氣高照擠福菜、特色產業DIY等活動。相關活動均免費參加，採現場報名，「福星高照擠福菜」限量200份，體驗時段為上午10時30分至下午3時30分，每人限參加1次。

「特色產業DIY活動」共4場次，每場次限額15名，上午11時：好客在一起工作坊／百歲健康平安福、下午1時：八塗文創／淘氣盆栽、下午2時：八塗文創／抿石杯墊、LIS手作／熱縮片個性飾品。

「社區繪本說故事」共3場次，採自由入座，共有「蜜密地圖」改編版上午11時10分至11時30分、「棗到幸福」改編版上午11時30分至11時50分、「尋找金線蛙的家」改編版下午2時30分至下午3時。