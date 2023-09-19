歐盟將對中國電動汽車反補貼調查，專家指出，在中國生產的電動汽車也有外資，加上德國汽車業依賴中國市場，此調查可能傷及歐洲本身。中歐磋商最終也可能以達成「最低出口價格承諾」來解決。

歐盟已確定到2035年全面停止銷售非零碳排放的新燃油汽車，這為中國電動汽車進入歐盟創造商機。不過，當前中國電動車的迅速發展已讓國際警惕。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）13日宣布將對從中國進口的電動車展開反補貼調查，以決定是否祭出懲罰性關稅，保護歐盟汽車製造商。

中媒第一財經今天報導，近日剛從慕尼黑車展（IAA）歸來的廣州開發區駐德國海德堡離岸創新中心總監費瑞翔（Daniel Frerichs）說，德國業界對於反補貼調查相當謹慎，因為德國有高達30%至40%的汽車銷往中國，所以受中國任何反制措施的影響也會最大。

一些數據說明了當前中歐、中德間汽車業的依賴情況。

德國經濟研究所（IW）最新發布的報告顯示，今年上半年，德國進口的中國汽車和零部件成長了75%，目前進入德國的中國汽車品牌總數為8個，不過銷量僅占德國汽車銷量的1.5%。

IW的報告稱，去年歲末到今年年初，多家中國汽車製造商進入德國市場，意味著其銷量將從較低基數大幅上升。非中國品牌但在中國生產的汽車，如德國BMW公司生產的電動汽車iX3，也是德國從中國進口量增加原因之一。

國際能源署（IEA）統計顯示，2022年歐洲銷售的電動汽車中，有16%是從中國進口。

當下中德汽車產業鏈日益交織，不少中國電動汽車電池企業如寧德時代也進軍德國。費瑞翔說，中國很多電動汽車廠商都在與德國供應商合作，比如博世（Bosch）和舍弗勒集團（Schaeffler AG）。

對於這次反補貼調查的原因和可能的結局，中媒財新網18日的報導引述世界貿易組織（WTO）前秘書長拉米（Pascal Lamy）分析稱，在川普政府加徵關稅之後，美國的關稅水準大幅超過歐洲，歐盟內部擔心，中國出口汽車將大量湧入歐盟市場，這是此次調查的一個重要考慮。

目前，歐盟對從中國進口的電動汽車徵收10%的關稅。歐盟委員會將有13個月的時間來評估是否需要對它們徵收額外的關稅。此次反補貼調查的範圍包括所有中國製造的汽車，這意味著國際品牌在中國生產的電動車也在範圍之內。

在他看來，歐盟方面的調查不僅會考慮企業直接從政府獲得的補助、稅收減免等，還會考慮國有銀行提供的優惠貸款。

基於過往歷史，拉米預測，此類磋商會最終促成最低出口價格承諾（price undertaking），中國電動車繼續出口，但不是以現在的價格，而是比現在的價格高，比如增加10%、20%或30%。此前太陽能等領域的反傾銷、反補貼處理結果中出現過這樣的先例。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1120919