7-11門市「國際咖啡日」主題活動自20日起陸續開跑。（統一集團提供／朱世凱台北傳真）

迎接一年一度國際咖啡日，統一集團串聯7-ELEVEN、星巴克、Mister Donut、21世紀、酷聖石、Semeur聖娜、博客來等7大關係企業品牌獻上咖啡香，自27日起至10月1日，限時5天推「OPEN POINT點數3倍送」活動。

7-11門市「國際咖啡日」主題活動自20日起陸續開跑，集結10大咖啡知名品牌專案架、CITY PRIMA精品咖啡全品項＆CITY CAFE大杯以上任選第2杯半價，以及「國際咖啡日」集點GO、咖啡周邊精品門市快閃購／小7集點卡加價購等活動寵愛咖啡迷；另27日至10月1日，限時5天加碼CITY CAFE濃萃美式／濃萃拿鐵同品項買2送2，不可思議咖啡則祭出大杯冠軍美式買1送1，與咖啡迷同樂。App部分，30日至10月5日好康包括CITY CAFE特大美式買7送7、CITY PRIMA大杯精品美式買11送11等。

星巴克「國際咖啡日」活動，自30日至10月3日止，使用foodomo享特大特選美式、特大密斯朵第2杯半價；Mister Donut於25日至10月1日，購買咖啡系列飲品送濃咖啡蜜糖波堤；21世紀於27日至10月1日，持於統一集團指定通路購買咖啡商品之發票至門市，可享半雞烤餅餐76折。

另自20日至10月1日，酷聖石「國際咖啡日」活動，點購咖啡口味冰淇淋蛋糕「熊大兔兔露營趣」享88折優惠／OPEN POINT會員享85折優惠；Semeur聖娜於27日至10月1日止，大杯特選美式咖啡與特選拿鐵咖啡買1送1(限同品項與同冰熱)；博客來則於28日至29日，推出結帳輸入指定序號滿999元現折80元活動。