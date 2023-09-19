日籍二刀流球星大谷翔平賽季提前報銷，本季結束即將成為自由身，是否回到天使仍是未知數。《橘郡紀事報》記者弗萊契（Jeff Fletcher）19日做出排名，細數大谷翔平效力天使的10大亮點（不含經典賽）。

第10名為大谷翔平在2019年6月13日（以下皆為美國時間）客場交手光芒，4個打席依序敲出全壘打、二壘安打、三壘安打和一壘安打，成為第一位在大聯盟寫下完全打擊的日本選手。

第9是2021年7月9日客場對陣水手，大谷翔平3局上轟出該季第33轟，該球無論擊球初速116.5英里、飛行距離463英呎皆十分驚人，大谷旅美生涯最遠一轟是在今年6月30日所敲出的493英呎。

2021年大谷翔平首次入選明星賽，以先發投手兼開路先鋒的身分，成為史上首位在大聯盟明星賽上演二刀流的選手，弗萊契將其列為第8。

第7則是2022年6月21日主場戰皇家，大谷單場打出2支三分炮、狂灌8分打點，天使仍在延長賽輸球，隔天大谷先發登板，主投8局飆出13次三振，連續兩戰都有出色表現。

2018年9月2日該季最後一次登板，大谷翔平因傷提前退場，最後確定需要進行韌帶修復手術（Tommy John手術），投手大谷提前關機，但打者翔平照樣強勢出擊，9月5日繳出3安猛打賞、單場雙響炮的內容。

第5是客場登板戰紅襪，大谷翔平主投7局狂飆11次三振，在二刀流的聖地芬威球場（貝比魯斯大聯盟生涯首支球隊為紅襪）精彩奪勝。

第4為今年6月12起客場面對遊騎兵的4連戰，大谷翔平在系列賽一共敲出4發全壘打、打下8分打點，幫助天使進帳3勝1敗。

同樣在本賽季，大谷翔平在7月27日雙重賽首戰登板先發投完9局，寫下個人在大聯盟生涯首次的完投完封勝，更是在第2戰敲出單場雙響炮，成為史上首位上演完投，還在當天另一場比賽打出雙響炮的球員。

第2則為2018年4月1日，也就是大谷翔平在大聯盟生涯首次登板，主投6局失3分摘下勝投，3日則重回打者身分，連續3戰轟出全壘打，並在第2次登板上演7局12K的優質內容，也在這時打響了投打二刀流的名聲。

2021年大谷翔平正式開啟同場二刀流模式，開幕戰登板首局頻頻以破百英哩火球震撼白襪打者，並在該場敲出全壘打，同年更獲得全票年度MVP的殊榮，在棒球史上留下最具傳奇性的一頁。