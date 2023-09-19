隨著全球氣候變遷問題日益嚴重，工業區碳排放問題引起廣泛關切，元智大學首創「淨零碳排與永續發展學士後專班」，並以中壢工業園區為例，提出針對工業區永續發展的全面計畫，結合學術力量協助解決產業面臨的碳排放挑戰。

根據最新統計數據，桃園地區擁有18個工業區，其中有287家企業被認定為碳排放的主要貢獻者，其年度碳排放量超過2.5萬公噸。這58家企業中，絕大多數位於桃園地區，這些數據突顯碳排放問題的嚴重性，同時也突顯了解決這一問題的迫切性。

為此，元智大學首創「淨零碳排與永續發展學士後專班」，將於10月16日到11月16日開放報名，招收50名學生，第一年唸書、第二年實習，並協助ISO 14064-1、ISO 14064-2、ISO 14067等相關ISO考照，畢業後授與工學院學位。

元智大學淨零碳排與永續發展學士後專班執行長尤淨纓表示，該專班包括5個學院，強調跨學科整合，引導「非工程領域」的學生參與永續發展工作，從撰寫永續報告書開始，深入探討空氣污染、水污染、廢棄物管理、綠色能源、生質能源、碳吸附以及碳捕捉等技術，同時進行溫室氣體碳排放計算。

尤淨纓指出，計畫的最終目標是建立緊密的學術界與產業界合作關係，以應對氣候變遷帶來的挑戰。通過碳排放盤查和稽查的方式，協助企業評估其碳足跡，深入了解其溫室氣體排放情況，並提供相應的解決方案，包括提高能源效率、導入低碳技術以及推動循環經濟模式等。同時，透過學術研究和實務培訓，培養具備跨領域知識的專業人才，能夠為企業提供專業建議和支援，從而提高企業的競爭力和可持續發展能力。

尤淨纓期許，透過學術界、產業界和公眾的共同努力，台灣有望實現凈零碳排放的目標，這不僅將有助於應對全球氣候變遷挑戰，也將為子孫後代創造一個更美好、更可持續的未來。期待共同見證這一目標的實現，為地球的未來共同努力。此外，為了推動此專班計劃，10月14日將舉辦工作坊，介紹設計思考的概念，並引入碳盤查技術，誠摯歡迎各界踴躍報名參加。