國民黨總統參選人侯友宜現正於美國訪問，他在美東時間16日出席紐澤西州「全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會」，資深媒體人彭文正也到場，並與侯友宜拍照，對此民進黨批評彭文正為通緝犯，竟還刻意與他合影，警察出身的侯友宜帶頭藐視法律。侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，於現場有不少人邀請合影，侯友宜當然也來者不拒。民進黨惡意抹黑侯友宜，卻無視於自家立委陳歐珀接受通緝犯供養，車輛、服務處都是通緝犯提供。

王敏旭指出，這幾年詐騙猖獗，民進黨政府不打詐，反而「與詐同行」，im.B詐騙違法吸金25億多元，受害民眾超過5000人，主嫌卻提供包吃包住包車給綠委陳歐珀，甚至連立法院前院長蘇嘉全也出現在餐會名單，更不用說曾任交通部政次的黃玉霖，和台鐵副局長朱來順等官員更跑去通緝犯的豪宅裡飲酒作樂。

不僅如此，行政院副院長鄭文燦更被指出參加詐騙集團的公司春酒，另外，台南市長黃偉哲、總統府副秘書長黃重諺、民進黨立委劉建國、嘉義前市長涂醒哲等民進黨高層，同樣都被指出參加過通緝犯、詐騙犯的春酒，關係相當良好。

王敏旭表示，侯友宜是受到全美台灣同鄉聯誼會的邀請參加年會，也是45年來第一位前往參加的總統參選人，當天包含國際刑事鑑識專家李昌鈺、加州聖蓋博市副市長吳程遠，以及美國參議員戈登·約翰遜（Gordon Johnson）、眾議員小唐納德·佩恩（Donald Payne Jr.）等人到場共襄盛舉，現場也有超過500名僑胞參加年會，侯友宜與現場賓客都自然互動。