宋姓男子接受新竹縣一名地主委託協助整地，未料宋男竟帶著鏈鋸柴刀，把鄰近土地他人栽種的相思木一口氣砍掉26棵，運到北埔鄉木材行兜售，鄰近兩名地主發現自家樹木遭砍氣得報案追兇，宋男依竊盜罪嫌遭新竹地檢署提起公訴。

曾有偽造私文書、酒駕公共危險等前科的宋男，2021年受委託，前往北埔鄉某私人土進行地上中耕除草、農業經營施作、基礎水電館路工程以及環境綠美化整修，但地主並無委託宋男砍樹。未料宋男在工作之時，竟自備鏈鋸柴刀前往鄰地，將鄰近多塊土地上的相思木一共26棵通通砍光，讓兩名地主看到後大為傻眼，趕緊報警追兇。

宋男無端砍罰他人相思木，還運到北埔鄉收購木材的店舖兜售，警方調閱監視器，循線找到宋男，並向木材行確認是否見過宋男。但宋男辯稱自己工作認真，自己砍的相思木都在界線內，而且他以為那些樹木都是人家不要的，才砍下來去賣。

據了解，相思木被視為雜木，價值並不高，木材行收購後通常轉手授予製紙或栽培香菇之用。宋男盜伐他人相思木行為遭新竹地檢署檢察官依涉犯竊盜罪及毀損罪嫌提起公訴，由於一罪不兩罰之故，新竹地院在行準備程序時，已當庭變更起訴法條為刑法第354條，屬告訴乃論，由於兩名地主已撤告，新竹地院諭知不受理。