高雄首案以歷史文化為底蘊的公辦都更案「高雄市舊市議會公辦都市更新案」，歷經12年的等待，由台灣人壽取得最優申請人資格成為本案實施者，將辦理本案都市更新、新舊建築共構等事宜。19日在四維行政中心舉行簽約儀式，雙方由陳其邁市長及台灣人壽鄭泰克董事長聯袂率員出席，共同見證高雄歷史文化與城市發展共融的嶄新一頁。
陳其邁指出，舊高雄市議會位於中正路，是高雄過去的金融街，未來市府將與台壽公司合作，保留舊市議會原來的歷史與文化，結合O4聯開案及相關金融服務，吸引壽險業、金融服務業及新創產業進駐，讓周遭形成產業群聚效果，進一步帶動中正路的繁榮。
立法委員趙天麟表示，高雄市政府以文資保存兼顧都市開發的平衡發展，在確立歷史價值延續前提下，透過公辦都更的資源引入，創造歷史建築與新創金融產業共構發展，呈現議會轉型上不同的發展樣貌，很感謝議會支持舊市議會場域轉型活化，也非常感謝台灣人壽公司投資高雄，注入南臺灣產業發展的活水。
台灣人壽董事長鄭泰克說，本案將在歷史紋理的基礎架構下，設置裙樓串聯新舊場域，促進歷史建築活化及智慧商辦大樓永續共融，並提供新創空間、共享辦公、商業服務等多元機能，也承諾取得LEED、WELL認證、綠建築黃金級、智慧建築銀級、耐震標章等5大認證標章，致力淨零碳排，符合國際級商辦趨勢，並強化社會公益面，負擔歷史建築修復及經營維護管理經費，促進歷史建築與金融新創大樓永續共融。
高雄市文化局長王文翠表示，高雄第一個政府與民間合作開發的高雄市立圖書館總館BOT案於去年9月成功開幕，是全國第一個圖書館、書店、旅店共構的活化典範。緊接著高雄舊市議會將以新舊共融方向活化開發，修復歷史建築設立民主議事館，紀錄高雄代議政治歷史及蘊含的民主自由精神；金融新創大樓將延續原有議會空間意象及重要建築語彙，打造共融空間與民主議事館共構，開放市民共享。
「高雄市舊市議會公辦都市更新案」為高雄首創文化都更案例，透過公私協力的合作方式，將議會建築與前方廣場原貌修復，保存高雄市民對於舊市議會的歷史記憶，議會空間也將打破藩籬，打造為公民廣場，提供周邊社區一個優質生活環境，並引入商業機能，振興舊市區發展復甦，創造市府、企業、居民三贏。
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