高雄首案以歷史文化為底蘊的公辦都更案「高雄市舊市議會公辦都市更新案」，歷經12年的等待，由台灣人壽取得最優申請人資格成為本案實施者，將辦理本案都市更新、新舊建築共構等事宜。19日在四維行政中心舉行簽約儀式，雙方由陳其邁市長及台灣人壽鄭泰克董事長聯袂率員出席，共同見證高雄歷史文化與城市發展共融的嶄新一頁。

歷經12年的等待，由台灣人壽取得辦理高雄市舊市議會都市更新、新舊建築共構等事宜。（圖／高雄市政府）

陳其邁指出，舊高雄市議會位於中正路，是高雄過去的金融街，未來市府將與台壽公司合作，保留舊市議會原來的歷史與文化，結合O4聯開案及相關金融服務，吸引壽險業、金融服務業及新創產業進駐，讓周遭形成產業群聚效果，進一步帶動中正路的繁榮。

陳其邁細數對舊市議會記憶，提及過往接受備詢往事，笑稱許多故事至今仍記憶猶新。（圖／高雄市政府）

立法委員趙天麟表示，高雄市政府以文資保存兼顧都市開發的平衡發展，在確立歷史價值延續前提下，透過公辦都更的資源引入，創造歷史建築與新創金融產業共構發展，呈現議會轉型上不同的發展樣貌，很感謝議會支持舊市議會場域轉型活化，也非常感謝台灣人壽公司投資高雄，注入南臺灣產業發展的活水。

高雄市舊市議會-1966年原貌照片。確立歷史價值延續前提下，透過公辦都更的資源引入，將舊市議會場域轉型活化。（圖／高雄市政府）

台灣人壽董事長鄭泰克說，本案將在歷史紋理的基礎架構下，設置裙樓串聯新舊場域，促進歷史建築活化及智慧商辦大樓永續共融，並提供新創空間、共享辦公、商業服務等多元機能，也承諾取得LEED、WELL認證、綠建築黃金級、智慧建築銀級、耐震標章等5大認證標章，致力淨零碳排，符合國際級商辦趨勢，並強化社會公益面，負擔歷史建築修復及經營維護管理經費，促進歷史建築與金融新創大樓永續共融。

鄭泰克說高雄市舊市議會公辦都市更新案將促進歷史建築與金融新創大樓永續共融。（圖／高雄市政府）

高雄市文化局長王文翠表示，高雄第一個政府與民間合作開發的高雄市立圖書館總館BOT案於去年9月成功開幕，是全國第一個圖書館、書店、旅店共構的活化典範。緊接著高雄舊市議會將以新舊共融方向活化開發，修復歷史建築設立民主議事館，紀錄高雄代議政治歷史及蘊含的民主自由精神；金融新創大樓將延續原有議會空間意象及重要建築語彙，打造共融空間與民主議事館共構，開放市民共享。

金融新創大樓將延續原有議會空間意象及重要建築語彙，打造共融空間與民主議事館共構，開放市民共享。（圖／高雄市政府）

「高雄市舊市議會公辦都市更新案」為高雄首創文化都更案例，透過公私協力的合作方式，將議會建築與前方廣場原貌修復，保存高雄市民對於舊市議會的歷史記憶，議會空間也將打破藩籬，打造為公民廣場，提供周邊社區一個優質生活環境，並引入商業機能，振興舊市區發展復甦，創造市府、企業、居民三贏。