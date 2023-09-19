歐洲各航空公司目前正受益於後疫情時期的旅遊旺季，但是極端天氣削弱了對旅遊反彈的樂觀情緒。

途易在聲明中說，2023年夏季的預訂量達到1370萬件，較去年同期增加了5%。

執行長Sebastian Ebel說：「如果不是過去幾個月裡出現各種超出我們能控制的事件，特別是羅德島(Rhodes)的野火，我們本來可以取得優於預期的業績」。

該公司表示，與2022年冬季相比，遠期的預訂量增加15%；而夏季預訂量則達到疫情前水準的96%。

儘管歐洲正在對抗空前的極端氣候，但途易說，正準備重新確認第四財季(7~9月)和全財年的息稅前基本獲利(EBIT)，並預計2025財年和2026財年繼續增長。

歐洲航空安全組織(Eurocontrol)在七月時曾表示，與天氣有關的航空中段，比2022年高出2.5倍，而且暴雷是造成航班延誤的最主要原因。

途易曾在上周指出，正在監測主要目的地的不良天氣狀況。該公司也曾經估計，由於希臘島嶼的野火，公司損失將高達2500萬歐元。