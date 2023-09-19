部苗腎利方程式病友會，邀請營養師李孟穎指導食在安心，遠離中秋「劫」。（部苗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

延緩腎功能惡化、延後洗腎，除了要規律回診及服藥外，飲食也至關重要。中秋佳節將至，面對月餅、烤肉、柚子、飲料等美食誘惑，如何堅守防線，對腎臟病患者是一大考驗。衛福部苗栗醫院腎臟科主任吳文中，19日特別邀請營養師李孟穎舉辦「腎利方程式病友會」，教導大家五撇步，歡度節慶不忌口，遠離中秋「劫」。

吳文中說，節慶容易大吃大喝、暴飲暴食，攝入過量蛋白質、油脂、鹽份及糖份。腎友往往可能同時患有其他如高血糖、高血壓、高血脂、痛風、肥胖或心血管疾病等慢性病，失控的飲食不但加速腎功能惡化，也會加重其他疾病，因此適當「飲食控制」是腎友們一生的課題。

部苗營養師李孟穎指出，歡度節慶不忌口，不只容易讓人變胖發愁，更令人擔心造成身體負擔、加重疾病。想要吃得安心、遠離中秋「劫」，他提醒腎友們注意謹「腎」行事，有五大撇步。

第1步是低磷：香腸、甜不辣、貢丸、鑫鑫腸等加工品及內臟類食物皆為高磷、高鹽又高脂，建議腎友多選擇新鮮的原型食物，如：豆干、豆包、魚肉、去皮雞肉或瘦豬肉。

第2步要低鉀：蔬菜類富含鉀離子，建議先川燙或是截切後用水浸泡過再烤，避免攝入過多鉀離子；柚子屬高鉀水果，建議每次2到3瓣適量食用，而柚子含有喃香豆素類，會影響血壓、血脂、心律不整、抗憂鬱等藥物作用，可能會增加藥物副作用或是毒性發生，應與藥物間隔2小時以上再食用。

第3步要低鈉：國健署建議每人每日攝取不超過6克鹽，然而一罐烤肉醬鹽份約有14-20克，鹽分過高還容易口渴，導致飲水過多問題，建議腎友利用天然辛香料如蔥、薑、蒜、九層塔、辣椒等搭配醬油，自製健康無負擔的調味料。

第4步減糖：飲料是烤肉必備聖品，但一瓶600毫升沙士或一杯全糖手搖飲料，就約有12顆方糖量；現榨果汁不僅含糖量高又高鉀，建議喝白開水或無糖飲料為佳，並且小口小口喝水，避免一次喝過多水造成水腫。

第5步分享的快樂勝過獨自擁有：不論是月餅還是烤肉，營養師建議最好能與人分享，減少攝入量同時也促進情感交流。傳統月餅通常為高脂、高糖、高磷、高鉀、高熱量，應避免有包蛋黃、滷肉、堅果或份量大顆的月餅，建議選擇冰皮月餅或水晶月餅。

吳文中提醒，秉持每餐7分飽原則，搭配每日運動30分鐘，如快走、散步等，都有助於促進熱量消耗、新陳代謝以及預防心血管疾病，部苗腎臟照護團隊提供相關保健諮詢服務，歡迎鄉親多加利用，洽詢專線：037-261920轉2184周慧琴衛教師。