台灣作家林小杯和陳思宏於9月底應邀赴加拿大參加多倫多國際作家節，將分別以台灣繪本及小說《鬼地方》同時亮相，向來自世界各地的作家及加國讀者介紹台灣文學魅力。

多倫多國際作家節於1974年創立，為加拿大最具代表性、歷史最悠久的文學活動，每年吸引近8萬人次共襄盛舉。今年活動以「飛行」為主題，邀請來自台灣、哥倫比亞、日本、烏克蘭及歐美等全球百位優秀作家，預計推出超過200場活動，帶領讀者在書本與故事的海上盡情翱翔。

繪本作家林小杯與劉思源聯手打造的繪本《騎著恐龍去上學》、《騎著恐龍去圖書館》及林小杯個人作品《步步蛙很愛跳》由紐西蘭出版社Gecko Press發行，林小杯將在作家節的兒童單元「TIFA Kids」主持工作坊講座，為多倫多的大小朋友說故事，帶領繪畫體驗活動，介紹筆下活潑童趣的角色小雷龍和步步蛙。

陳思宏以小說《鬼地方》首度獲邀至加拿大，將與知名酷兒作家赫南德茲同台對談，探討兩人作品中的文化認同、家庭、犧牲與歸屬等主題。《鬼地方》已售出11種語言版權，英文版去年10月於北美發行後，受到國際高度關注，入選紐約時報秋季書單、美國「書目雜誌」等專業刊物星級書評，法文版9月也登上法國《世界報》文學評論版，被盛讚是「成功的小說」。