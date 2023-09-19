印度與加拿大外交關係因「哈利斯坦分離運動」爭議持續惡化，兩國今天相互驅逐對方的外交官。

流亡加拿大的印度錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）6月在卑詩省溫哥華（Vancouver）附近遇害，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天指控印度政府涉案。

加國外交部長趙美蘭（Melanie Joly）指出，加拿大已驅逐印度「調查分析局」（Research and Analysis Wing，RAW）派駐在當地的首長。

印度外交部今天發表聲明否認指控，形容杜魯道的說法「荒謬」且帶有「動機」，強調印度是一個尊重法治的民主國家。

聲明說，加拿大的指控沒有事實根據，意在轉移外界對於加拿大庇護「哈利斯坦分離運動」的焦點。

「哈利斯坦分離運動」尋求在印度西北部的旁遮普地區，建立名為「哈利斯坦」（Khalistan）的獨立國家，支持者多為錫克教（Sikh）信徒。

印度外交部指稱，加拿大政治人物公開對哈利斯坦分離分子表示同情，給予這些人從事謀殺、人口販運等不法活動的空間，印度政府「深感關切」，呼籲加拿大對在加國境內活動的所有「反印度分子」採取法律行動。

與此同時，印度政府今天也驅逐加拿大派駐在印度的一名「高級外交官」，並限他在5天內離境。

印度外交部說明，這項決定反映印度政府對於加拿大外交官干預印度內政，以及涉及反印度活動的關切。

加拿大是印度旅外錫克教族群最多的國家，據信多達77萬人，有些已入籍加國並從政；部分錫克教徒長期在加拿大宣揚哈利斯坦分離運動。

今年3月，有示威者闖入印度駐溫哥華領事館，揮舞象徵「哈利斯坦分離運動」的旗幟；6月又舉辦花車遊行，上面擺設2名軍人射殺印度前總理英蒂拉．甘地（Indira Gandhi）的人偶，看板寫有「復仇」字樣。

英蒂拉．甘地於1984年6月派兵到旁遮普省（Punjab）錫克教聖地鎮壓獨立運動，數月後遭2名錫克教貼身侍衛刺殺身亡。

印度與加拿大外交裂痕擴大，早在日前的20國集團（G20）峰會期間已現端倪，兩國並未在場邊舉行雙邊會議，而印度總理莫迪（Narendra Modi）在峰會活動尾聲只與杜魯道簡短對話，表達對加國境內「反印度活動」的關切。

印度多次指控加拿大政府庇護反印度分子，而加拿大則強調保障言論自由。

媒體報導，兩國不久前已決定暫停自由貿易協定的洽商。