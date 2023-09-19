高雄左營區尾南里16日舉行里長補選，民進黨新潮流系支持的里長候選人僅得到64票慘敗。對此，時事評論員歷史哥李易修表示，其結果顯示綠營政治人物的號召力、動員力與控制力，連深綠里都在潰散。

李易修今在臉書「歷史哥澄清唬」提到，尾南里只有814人，原來立場中立的里長余建明積勞成疾病逝，由於補選期間適逢總統與立委大選前，使選戰帶有濃烈的前哨戰色彩。李易修透露，左營楠梓近幾年在綠營刻意推派人選下，兩屆已有6位綠營且極具政治色彩的人員攻下原來中立或泛藍老里長的里，故原里長病逝後，綠營自然意圖再下一城。

李易修提到，2022年市長選舉，陳其邁在尾南里拿下71.21%的選票，2020年總統選舉，蔡英文更拿下73.86%的選票，因此此次補選綠營大舉動員，不只民進黨高雄市左楠區立委候選人暨市議員李柏毅多次到場拉抬，選前更由立委劉世芳陪同掃街。

然而，補選結果出爐，民進黨新潮流系大舉支持的余俊賢只得到64票，得票率只有18%，慘敗給拿下285票，非綠的李志強。李易修強調，地方小里選舉，在地因素雖遠高過黨政色彩，但證明綠營政治人物的號召力、動員力與控制力，連在深綠里都正潰散。該結果也顯示綠營並非想像中的鐵板一塊，也表示綠營的資源優勢並非不可扳倒。