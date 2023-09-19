日本桌球天后福原愛早年頂著天才桌球少女的頭銜在家鄉和東北打球，她2016年不管日媒唱衰和台灣桌球好手江宏傑結婚，沒想到婚姻僅維持5年，昔日的金童玉女、神仙眷侶一夕之間翻臉變成仇人，外界好奇兩人失和的主因，日本媒體今(19日)則報導，福原愛之所以痛恨起江宏傑，恐與童年時和父親的不尋常關係有關。

福原愛當年和江宏傑在日本與台灣兩地開記者會宣布結婚，當年的甜蜜互動令人印象深刻，然而結婚5年後，福原愛突然單方面宣布要回東京生活，與江宏傑閃電決裂。據《Daily新潮》報導，福原愛的轉變可能跟小時候和父親互動種下的陰影有關，據知福原愛父親名為福原武彥，原本是不動產公司老闆，但1998年公司倒閉，賠掉了苦心經營的企業和婚姻，福原愛父親雖申請了離婚，但福原愛仍需幫忙打桌球還債。

為了幫父親還債，福原愛跳槽加入另一支酬勞更高的球隊，知情人指出：「隨著福原愛年紀漸長有了自我意識，我認為她開始懷疑父親僅是把她當作傀儡」，父女也產生了心結，就此不再往來，福原武彥幾年後因胰臟癌病逝，身為女兒的福原愛甚至連爸爸的告別式都沒有參加，可見她對男性長輩有許多不信任感。

媒體認為，由於小時候和父親的互動不好，這段不尋常的關係和回應，讓她對不值得依靠的男性相當提訪，和江宏傑婚變後更將這股恨意轉嫁到前夫身上，但不知道兩人之間到底從哪個確切的時間點開始失和，媒體最後更指出，福原愛和江宏傑之間已經產生了無法修復的深刻疤痕，然而扛著憤怒和悲傷生活是非常辛苦的，希望兩人都能放下仇恨，早日再次看到福原愛的笑容。