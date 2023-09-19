保險套堪稱最有效的避孕及防止性病的器具，但泌尿科醫師提醒，若使用方式錯誤，效果會大打折扣，民眾使用時須注意3大原則，包括打開過程要小心、戴上過程要完全去除氣泡、陰莖還沒軟化就要即時抽出陰道，以免保險套意外鬆脫，無法達到避孕、防性病的效果。

泌尿科醫師高銘鴻在其臉書粉專表示，他發現許多人不太懂如何正確使用保險套，一旦使用錯誤，效果會大打折扣。他說明3個正確使用保險套的步驟。

1. 打開包裝時要小心：在開始性行為之前，小心打開保險套包裝。有些人可能會用牙齒或剪刀等尖銳的物品打開保險套，但此舉很容易刺破保險套。最好的作法是用手稍微將保險套撥離包裝邊緣，然後再用手撕開包裝。

2. 戴上保險套時要完全去除氣泡：在陰莖勃起時，將保險套輕輕地套在龜頭上，然後捏住套子頂部，用另一隻手捏住套子的底部，並展開套子。此時，務必要確保保險套完全套住陰莖，且毫無氣泡，以確保套子不會在使用過程中破裂或鬆脫。

3. 到最後都不能鬆懈：在性行為結束後，陰莖還沒完全軟化時，此時就要先抽出陰道，然後輕輕地將保險套從陰莖上拿下。有些人會等陰莖軟後，才抽出陰道，此舉很可能會讓保險套意外鬆脫，前功盡棄。