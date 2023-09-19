中秋連假期間入住北投麗禧任一房型，即加贈飯店點心主廚特製、只送不賣的「紅土鹹蛋法式蛋黃酥」。(北投麗禧溫泉酒店提供)

「2023高雄愛 月熱氣球」9月23日起盛大回歸，除了繫留體驗、光雕秀外，愛河旁也會安排假日美食市集。(翻攝自高雄旅遊網)

中秋連假出遊，入住福容高雄店豪華雙床房三天兩夜6899元起，連假出遊平均一晚3450元。(福容大飯店提供)

中秋連假將屆，加上入秋後天氣涼爽，不少人利用假期安排旅行放鬆紓壓，北高兩地的星級飯店紛紛推出期間限定的住房專案搶攻節慶商機。北投麗禧溫泉酒店推出住房就送只送不賣的「紅土鹹蛋法式蛋黃酥」，讓旅客體驗泡湯賞月輕奢旅行。福容高雄店瞄準今年高雄復辦的熱氣球體驗，推出住房優惠，三天兩夜的中秋連假入住豪華雙床房6899元，平均一晚3450元起。

位於台北近郊的北投麗禧溫泉酒店，慶賀中秋佳節，9月29日至10月1日中秋連假期間，入住北投麗禧任一房型，即加贈飯店點心主廚特製、只送不賣的「紅土鹹蛋法式蛋黃酥」，讓旅客也可感受到中秋節慶氛圍。

飯店特製的「紅土鹹蛋法式蛋黃酥」，是飯店點心主廚李俊儀以法式千層酥手法製成酥脆外皮，內餡搭配甜而不膩的減糖萬丹紅豆餡，傳統蛋黃則改以紅土鹹鴨蛋並且以油封手法處理，餡料綿密細緻，鴨蛋香味濃郁，鹹甜交織很唰嘴。搭配北投麗禧為住客精心挑選的梨山紅茶，淡雅清甜的茶香，與蛋黃酥香甜的氣息完美融合，帶來別具風味的中秋味蕾感受。

此外，飯店同步推出「一泊二食」住宿專案留客，即日起至2024年3月31日期間，入住15坪雅緻山景客房，獨享房內冷熱雙湯池，晚間可至榮獲2023年《臺灣米其林指南》推薦的「雍翠庭」台式餐廳或歐陸法式餐廳，享用每客價值2280元加1成的晚間套餐2客、翌日豐盛台式早餐，以及館內風呂設施免費使用，專案售價平日16500元起，假日17900元起。

「2023高雄愛 月熱氣球」9月23日起盛大回歸，除了熱氣球繫留體驗、光雕秀外，愛河旁也會安排假日美食市集，預料將帶動一波觀光人潮。中秋連假出遊，福容高雄店推出一泊二食4899元起，訂房搭贈麻油雞鍋物雙人餐，還可加價升級「主廚招牌餐香酥鴨」;三天兩夜入住豪華雙床房6899元起，連假出遊平均一晚3450元。