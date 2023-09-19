每年此時在東非大陸上發生的動物大遷徙，是地球上最壯觀的奇景之一，有些動物為了生存逐水草而居，而有些動物則發展出獨特且致命的生存武器，幫助牠們在遼闊無垠的非洲草原、幽森莫測的東南亞雲霧、冰冷凜冽的喜馬拉雅雪峰、蒼茫浩瀚的沙漠、波濤洶湧的海洋中順利求生，甚至成為一方霸主。在動物星球頻道《野地刺客Wild Assassins》中，鏡頭將穿越陸海空，貼近世上最狡猾也最兇猛的致命生物，以令人驚嘆的視角揭露這些動物界中的王牌殺手如何以毒液、噬咬、匿蹤隱形與獠牙尖角等等秘密武器，搭配歷經千萬年演化而來的種種獨門絕技化身技巧與效率高超的刺客，穩居食物鏈頂端。

匿蹤、等待，在最精準的時機出其不意地一擊致命，擅長偽裝的動物擁有的天賦異稟，讓牠們得以近乎隱形，成為最致命的野地刺客之一。從北到南、從平原到高山，都有優雅神祕、種類眾多的天生匿蹤高手──貓科動物家族棲身其中，在不同的環境下，牠們演化出有助於輕悄前進的無聲腳掌以及利爪尖牙，非洲大草原上速度最快也最靈巧的掠食者獵豹，就是其中佼佼者。修長的四肢與驚人的爆發力，讓獵豹不僅能精準發動攻擊，還可達時速130公里，而身上的花紋更讓獵物幾乎難以發覺牠們藏身於灌木叢中的身影，因此只要一發動突襲，就能出其不意輕鬆致勝。

同樣兼具速度、靈活性也擅長掌握精準時機的則是飄逸優雅的花豹。出沒於喜馬拉雅山區的雪豹是地球上最古老的貓科動物，在雪地保持隱形、跟蹤獵物且來去自如的能力無人能出其右；雲豹則是在雲霧林棲地裡神出鬼沒的掠食者，棲息在高聳樹梢或密林地面，既美麗又兇狠；毛皮上點綴著上千個斑點的非洲花豹擁有高超偽裝術，搭配殺手本能，是最難發現的野地刺客。

然而這些美麗優雅的大貓，生存環境隨著氣候變遷、人類盜獵等影響，數目已遭破壞性的減少，雪豹數量預計到2024年將再減少10％，雲豹數量更是剩下不到1萬隻。這群處於食物鏈頂端的狩獵者肩負著控制生態系的重責大任，儘管適應力極強，卻也遭逢著永續生存的危機。