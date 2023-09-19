今年6月，才有潛水客在澎湖南方「四島海域」，看到8公尺長的瀕危物種「鯨鯊」感到「爽爆」。但日前也有釣客在澎湖北方目斗嶼海域船釣時，赫見鯨鯊龐大身影緩緩游過船旁釣竿下，笑說如果釣起這尾，那就爆桶了。

這尾體型足足有2台汽車長的鯨鯊緩緩游過船旁時，黑色龐大身影讓正船釣的釣客興奮不已，卻也驚訝到只能一直「哇哇哇」，卻說不出話來。事後大佑池久粉絲專頁將這影片PO出，開玩笑說「這尾釣起來，一尾爆桶」。

俗稱豆腐鯊的鯨鯊，性情溫和，不具攻擊性容易獵捕，還會靠近船旁不怕人，而被漁民稱牠「大憨鯊」，是目前世界現存上體型最大的魚類，根據文獻記載，體型長可達20公尺。雖處於食物鏈頂端，以浮游生物、藻類、小魚和小蝦為主食，可說沒有天敵，卻因本身肉質軟嫩，被人類濫捕而族群數量稀少，而在2003年被世界自然保育聯盟（IUCN）列入瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約附錄II物種。

台灣曾經是鯨鯊主要的獵捕區域之一，常成為桌上佳餚的豆腐鯊，數量銳減。而在2002-2007年期間進行漁獲量的總量管制，並在2008年之後公告全面禁捕及任何產製品的販售行為，後於2020年6月正式被海洋保育署列為台灣的海洋保育類物種。