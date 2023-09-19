中彰投共同打擊噪音車要讓「山道猴子」不再擾民！曾雪蒨攝

南投縣環保局示範定點檢測汽車噪音是否合乎規範。曾雪蒨攝

南投縣環保局19日與彰化縣、台中市在草屯鎮九九峰可愛動物園區聯合舉行「中彰投共同打擊噪音車」記者會，會中共同宣誓將擴大型區域聯防工作，讓噪音車取締工作的量能做到最大，還靜於民。

「噪音車輛呼嘯而過，嚴重影響縣民生活居住品質與安寧！」南投縣環保局長李易書指出，聲音照相科技執法至110年上路以來，於中彰投縣市執行近千場次，其中噪音車輛告發成案率居全國之冠，平均每場次有0.81輛次的告發案件，另外透過聲音照相通知疑似高噪音車輛至指定地點接受噪音檢測數1524件，高出其他區域近3倍，是全國第一。

李易書也針對暑假期間為防止青少年變身「山道猴子」，透過改裝車輛，相互競速追求認同感，違規又製造噪音，嚴重影響用路人生命財產安全，特別加強辦理「中彰投噪音車聯合稽查」，在南投與彰化交界的139線道，這條被飆車族改裝車譽為天堂路的熱門道路強化噪音攔查及聲音照相，光暑假期間就攔查617輛次，查獲高噪音車輛19輛次，通知到檢45輛次。

另外74快速道路貫穿臺中市及彰化縣，也是飆車族的最愛，3縣市也在74快速道路周邊強化噪音車輛稽查，有助改善中部生活圈環境安寧。

李易書也提醒，環境部已於今年6月30日公告增訂加重裁罰規定，針對夜間(晚上10時至早上7時)違反噪音管制法之車輛「從重處分」，將直接裁罰最高金額3600。該局目前已和警察局、監理站完成加強協商，將增加管制強度，希望透過管制讓車主落實車輛維護，不要再改裝，共同維護環境安寧。

南投縣環保局表示，該局近年透過「環警監聯合稽查」、「受理檢舉通知到檢」等噪音稽查管制措施，以及年底前將有6台聲音照相機投入執法，加上特定時段如寒暑假學生放假期間加強取締高噪音車輛、每月定期「8縣市強化噪音車管 制聯合稽查」，希望透過積極作為守護民眾安寧，還靜於民。