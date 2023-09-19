遭凍結多年的新竹市東區「寡婦樓」都更案，遭爆已由市長高虹安解凍重啟，多位議員質疑是否市長與建商有對價關係？市府則駁斥又是子虛烏有的不實訊息。（陳育賢攝）

遭凍結多年的新竹市東區「寡婦樓」都更案，遭爆已由市長高虹安解凍重啟，多位議員質疑是否市長與建商有對價關係？市府則駁斥又是子虛烏有的不實訊息。（陳育賢攝）

遭凍結多年的新竹市東區「寡婦樓」都更案，遭爆已由市長高虹安解凍重啟，議員更指都更案開發商又是出租豪宅予李忠庭的房東，要求檢調調查高虹安與建商是否有對價？市府則駁斥表示，此案是在去年前市府通過綠資源審議作業，嚴正聲明此為錯誤不實訊息。

新竹市東區寡婦樓是日本海軍第6燃料廠冶煉廠房，呈現「屋中屋」建築類型，二戰至今見證了台灣70多年的發展與變遷，兼具日據時期與眷村文化集體記憶，不過2015年新竹市政府文化局開會討論保留前，遭到連夜拆除，前市長林智堅立即宣布凍結並擱置該都更審議程序。

綠黨市議員劉崇顯指出，寡婦樓都更案在前市府時期因有文資遭拆除的爭議，因此前市長林智堅下令暫緩都更，但到了高虹安上任後，重啟了環評程序，當中就有委員提出因建築量體過大，周遭環境、交通容量無法負荷，高虹安應該要審慎檢討整個都更案的流程，不要讓關埔地區公設不足的問題，在清大夜市附近重演。

民進黨議員楊玲宜則指出，寡婦樓都更案是位在竹市東區光復段1034地號等35筆土地範圍，多年前認定為歷史建築，前市長林智堅與市府團隊就積極跟文資局爭取經費維護與保存。

但當時被人偷拆，寡婦樓已消失不見，令人遺憾，林智堅當時得知後非常震怒，宣布凍結並擱置那個地區的都更審議程序。

楊玲宜說，時隔將近8年後，高虹安上任，立即就重啟此都更案，中間到底有無相關的對價？由於高虹安男友依舊是住在豪宅裡，而豪宅與都更案的公司，其實基本上都是同個建商集團，但就這麼好剛好，高虹安男友2月入住，4月都更案就重新啟動，這中間有無利益輸送或對價關係，高虹安都應該要說明清楚。

她強調，城市要開發、要發展都是沒有問題的，重點在於有沒有接受饋贈、有無對價，這才是市民想要了解的重點。

市府則駁斥表示，該案於2015年即已依法依規進行相關審議作業，並於2022年代理市長陳章賢任內通過綠資源審議作業，市府嚴正聲明該報導為錯誤不實訊息。

市府都發處指出，寡婦樓都更案範圍屬國防部土地，是國防部委託營建署城鄉分署發包公開招標實施者，並由理銘開發公司得標，於2014年6月17日簽約，全案依都更前參與分配之權利價值估算，國防部都更後分配權值約為134億，國產署約7737萬，理銘開發約8.3億。

由於寡婦樓都更案座落於頭前溪水質水量保護區內，且面積達3.1公頃，基地內涉及古蹟歷建、老樹保存等議題，故都更審議時依規需先行辦理包括環境影響評估、文資、綠資源審議等相關作業，俟相關重要議題釐清後，再進行都更審議作業。

其中，綠資源審議作業已於去年9月經審議會審議通過，去年11月經新竹市議會備查，同年11月經市府備查。

文資審議部分，2014年6月30日提送文資審議會審議，但寡婦樓於2015年4月遭拆除，經專案小組審查後決定交由文資審議會確認，及至2021年4月確認不具文資身分。

另歷史建築周邊營建開發工程行為涉及文資法部分，經多次審查，決議修正後通過。歷史建築建物也經文資委員於今年5月8日及9月4日2次審查會議，會議決議修正後通過，後續將續行細部設計審查作業。

環境影響評估審議則於今年8月3日經第4次初審會議建議通過後，尚需進行環評大會審議作業。

都發處強調，環評小組委員會議非市長主持，府內都審會則是由祕書長主持，特定媒體所謂「對價關係」不僅完全「子虛烏有」，更嚴重打擊市府聲譽。

此外，寡婦樓都更案，市府已於2015年即已依法依規審議，期間經歷包括文資、環境影響評估及綠資源等疑義釐清，並無「在林前市長任內凍結，並於高市長任內才重新啟動」的情事。嚴正呼籲相關媒體在報導前，應落實查證作業，勿扭曲事實。