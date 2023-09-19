3F海韻藝術廣場9月19日起開放民眾參觀。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄港埠旅運中心戶外空間又要對外開放了！港務公司將採階段式開放，第一階段將於19日起開放1樓及3樓「海韻藝術廣場」戶外場域；第二階段將視旅運中心內部商業空間廠商進駐，逐步調整開放室內區域。

高雄港旅運中心於今年3月6日、3月9日盛大迎接「七海探索者號」及「諾蒂卡號」2艘國際郵輪，並開放民眾快閃參觀，不少人把握機會一睹高雄港風采，隨後旅運中心因進行智慧化工程未開放，該工程預計今年底完工，為回應廣大民眾的期待，將採階段式開放。第一階段將於9月19日起開放1樓及3樓戶外場域，第二階段將視旅運中心內部商業空間廠商進駐，逐步調整開放室內區域。

高雄港旅運中心1樓戶外空間為全天候開放，命名為「海韻藝術廣場」的3樓觀海平台將規畫設置大型樂器造型的裝置藝術，以結合海景與藝術，參觀民眾可使用三多四路入口側的室外1樓直達3樓的專屬電梯及樓梯，一睹高雄港白天及夜晚不同風貌。

高雄港旅運中心肩負著提供旅客優質通關服務的使命，因此在郵輪靠泊期間，將優先配合旅客作業進行相關交通及動線管制。今年9至10月份適逢「歌詩達莎倫娜號」母港到港作業期間9月26日、10月1、5、10日共4天，僅提供搭乘郵輪旅客車輛憑船票等相關識別證明進場，不開放參觀民眾進場使用地下停車場，若於這4天將到訪旅運中心參觀，得配合現場動線指引，並善加利用大眾運輸（輕軌、黃1公車等）前往。