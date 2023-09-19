為迎接24日的陸軍湖口營區開放，航特部特地將2架AH-64E阿帕契攻擊直升機塗上「低視度虎斑鯊嘴」塗裝，沒想到卻引發國防部高層不滿，下令撤下。對此，有臉書軍事社團發起網路投票，詢問網友意見，結果竟有高達9成的人反對塗銷，且他們之中，更有6成人聲稱，若是塗銷，他們就不參加營區開放了。

有媒體昨（18）日搶先曝光了這2架阿帕契彩繪機，引來了民眾一片讚聲，沒想到軍方高層卻以「未呈報核准」為由，要求塗銷成原塗裝，並下令歸仁保修廠技術人員北上待命。航特部今也發新聞稿表示，航空601旅為訓練官兵低視度塗裝技能，日前進行阿帕契直升機噴塗作業，並規劃若符作戰需求，將納入營區開放活動陳展，惟完成後，經幹部共同審視研討，未達破壞輪廓與戰場隱蔽偽裝效果，不符作戰實需，故取消陳展規劃，未向上呈文核定。

臉書公開社團「軍事迷」今起發起網路投票，詢問成員對這次阿帕契直升機塗裝的看法，目前已有200多人參與了該投票。有高達91%的網友表示反對塗銷，在這其中，更有64%的人投給「反對塗銷，否則就不參加湖口營區開放」的選項，而贊成塗銷者，則僅有5%。