莫德納XBB疫苗。（圖／疾管署）

新冠疫情持續，本土檢出病毒株高達96%皆為XBB，為主流株，衛福部疾管署今天表示，最快中秋節前夕就會開打莫德納XBB疫苗，可望在連假期間衝高接種人數，第一批70萬劑先提供給65歲以上長者接種。

疾管署近7日每日平均新增40例COVID-19本土中重症確定病例，較前7日每日平均新增44例下降。死亡部分，平均每日新增6例死亡，與前一周相當。近期國內疫情處於低點。

近四周監測總計，本土檢出病毒株仍以XBB為主流株，佔比高達96%，其次還有重點變異株EG.5，占比30%，其次為XBB.1.16 (20%) 及XBB.2.3 (10%)。

疾管署發言人曾淑慧表示，食藥署上周專家會議，已經通過莫德納公司COVID-19最新一代XBB.1.5疫苗緊急使用授權（EUA）。核准莫德納XBB.1.5疫苗專案輸入，適用於6個月以上兒童、青少年及成人。

曾淑慧表示，待封緘檢驗後，最快可望中秋連假前開打，拚一波打氣，第一批疫苗約70萬劑，先提供65歲以上長者接種，屆時視打氣，再按照風險高低開放，下一波應為醫護人員。

疾管署也統計，今年共會到貨600萬劑，明年還有800萬劑量的合約可以叫貨。