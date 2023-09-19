台南文旦栽種面積占全台35％，距離中秋節還有1個多禮拜，麻豆區、下營區產地的文旦已出貨7至8成，果農們表示，今年白露採收期與中秋的相距長達1個月，加上台南是全台文旦最早收成的區域，讓農民有更充裕的時間銷售，今年產銷應可順利過關。

今年台南文旦生產面積1095公頃，其中麻豆區839公頃、占比最大，下營區也有140公頃，受到年初缺水影響，文旦普遍果重較去年同期略小，為消費者比較偏好的果型；果農說，7月底之後雖然陸續有颱風侵台，不過大部分的農民都已經採收完成，損失不大，文旦產量及品質都算穩定。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，大陸從去年開始將文旦等柑橘類水果列入禁止輸入名單，因為麻豆文旦本來就以內銷為主，外銷只占1成，所以影響有限。台南是台灣最早採收文旦的地區，今年白露距離中秋節比較長，農民採收和銷售的壓力小，目前好果幾乎全部被訂走，整體差不多賣出7成以上。

下營區農會總幹事陳乃源說，下營文旦生產也是內銷為主，農會今年向農民收購近10萬台斤的文旦，已經銷售完畢；下營產地的農民也大概賣出7至8成，所剩不多，而今年即使採收工資、紙箱等成本都上漲，文旦售價幾乎都沒有調漲，多數農民就怕一漲賣不出去，採薄利多銷方式，只希望能趕在中秋節前賣完。