全台最大Apple優質經銷商德誼數位發表iPhone 15系列新機預購趨勢，觀察今年預購狀況，iPhone 15 Pro 新色原色鈦金屬呼聲最高，將近4成消費者偏好iPhone 15 Pro系列全新「原色鈦金屬」；而容量方面，有5成以上的消費者偏好適中容量256 GB的機型。根據德誼數位調查顯示，2成的民眾對於新機特色最有感的為全系列改採具通用、環保、快速充電特色的USB-C充電孔。此外，打算購買iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max的消費者，其中2成是受到Pro系列採用鈦金屬材質設計的特色所吸引。

德誼數位總經理黃麗容表示：「德誼數位每一年都致力於推出更優質的新服務，給消費者良好的購物體驗，並於今年首次獲得Apple指定授權線上預購新機經銷商，在iPhone 15系列新機上市之際，會員不用出門就能上網預購新機，開賣當天更是推出了3小時快閃限量下單當日速配的活動，就是要讓會員第一時間新機到手。今年特別推出豐富活動及多元服務的『5新級體驗』，同時提供豐富的周邊配件給消費者多樣化的選擇，希望觸及到不同客群。」

德誼數位也宣布今年的購機優惠，買iPhone首選德誼數位享有優質的一站式購機服務，包含購機的保固、搭配的周邊、售後的維修等。凡首次入會即贈100元購物金，若使用App註冊再加碼贈50元。德誼數位更推出新機購買活動，9月22日開賣首日早上8點至11點，於網路門市下訂限量iPhone 15系列新機，即可享當日速配送到家，10月底前下單再抽1000元購物金，共10名。此外，購買iPhone 14系列商品，則送回饋禮500元，不限金額下單，再送配件購物金200元。

此外，持iPhone 13系列手機至指定門市舊換新的消費者，享有加碼回饋15％折抵金，最高可折扣高達26450元。包含5G門號優惠折抵、延長保固方案，亦全新推出易即通尊享禮包，價值1299元，會員可享一年科技易即通專屬顧問服務、維修到府收送一次，再贈尊享購物金500元。

Apple系列商品必備MagSafe周邊組合新品，套餐最高現省2240元。搭購保護殼及保護貼贈PD快速充電組或科技易即通2選一。 無卡分期買iPhone滿額現折1500元，全支付消費可於德誼獨立門市、3C門市享回饋全點最高1150點。

德誼迎接iPhone 15新機開賣，即日起至12月31日止，至德誼數位Apple授權維修中心，購買適用於iPhone或Mac系列的AppleCare＋服務專案，還可以優惠價加購原廠配件或獲得到府收送免運費抵用券一張（送完為止）。

德誼數位還將在三創生活門市祭出搶頭香活動，當日購買新機的頭香消費者，可用1元加購最新發表、價值高達14500元的Apple Watch Series 9，前2至50名完成購機者，亦可參加幸運扭蛋送好禮的活動，獎項包含1元加購AirPods Pro（第2代）、HomePod mini、Lycander三合一多功能充電器等熱銷周邊配件。

此外，活動現場再特別提供「舊i換新」加碼優惠，排隊果粉只要持iPhone 12以後發表之舊機來換購新機，即享原折抵優惠再加碼10000元折抵金，限額5名。以換購iPhone 15 Pro 512G為例，iPhone 12 Pro 512G加碼後可折23700元，相當於半價換購；若持iPhone 13 Pro至現場，最高可折3萬，新機更只要37折入手。