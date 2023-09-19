蘋果iPhone 15系列新機將於22日開賣，台新銀行祭出9月首波購機優惠，於Richart Life領券且於Richart Mart購機抽「台新幫你付」，有機會0元iPhone 15帶回家；透過PChome、蝦皮、momo單筆分期滿額贈最高3500元刷卡金，搭配當月分期活動再享最高2％回饋，相當於最高拿4100元刷卡金。

台新銀行滿足果粉們搶先體驗全新iPhone 15系列，從線上到線下皆推出超值回饋與分期優惠，9月15日至月底使用台新銀信用卡搶先購機，於Richart Mart商城一次付清並完成Richart Life「果粉首選Richart Mart」優惠券領取，回饋10％台新Point無上限，使用台新Pay綁@GoGo卡，再享最高3.8％現金回饋；或享最高分24期0利率優惠。領券加碼再抽「台新幫你付」，有機會獲得100％台新Point回饋，iPhone 15還可0元帶回家。

民眾使用線上平台PChome、蝦皮、momo單筆分期並登錄，滿額贈最高3500元刷卡金，於Apple官網消費享最高分12期0利率；線下實體門市，像是燦坤、全國電子購機也推出最高價值2100元優惠，於燦坤預購，獨家再贈限量JustCare行動裝置保險(市價NT5490元)。除了上述台新信用卡iPhone購機活動外，民眾在9月使用台新銀行信用卡分期交易，不限金額可再加碼享有2％刷卡金回饋，最高回饋600元刷卡金。

iPhone首波開放購機的國家中又屬美國、日本售價最優，民眾不妨趁出國旅遊買新機，FlyGo信用卡、玫瑰Giving信用卡皆享海外消費最高3％刷卡金回饋；若平常就有存外幣的民眾，推薦使用雙幣卡以美元、日圓結帳，低點換、刷卡不擔心匯差，直接從外幣帳戶扣款，再享2.5％現金回饋無上限！台新銀行信用卡秉持「認真讓美好永續」精神，持續榮獲多項大獎肯定，如國家品牌玉山獎頒發的「最佳產品獎」與「最佳人氣品牌獎」，成為卡友不可或缺的購物好夥伴。