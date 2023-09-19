一名網友在臉書分享全聯一款美國原裝進口鮮乳，容量達1.89公升，2瓶特價258元，平均一瓶129元，不過每次去看都沒有貨。喝過的網友直呼「跟好市多的鮮奶很像」，好市多2瓶一組賣259元，全聯優惠後價格比好市多便宜1元，民眾嗨喊「有特價就搬，不用跑好市多了！」

一名網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」貼出照片，一款容量達1892ml的福樂美國原裝進口100％鮮乳單瓶175元，2瓶優惠258元，平均一瓶129元。原PO發文表示「每次去這鮮奶都沒有貨」。

許多網友驚呼「更便宜了，上次買2瓶268」、「買過，還不錯！」不過這款鮮奶似乎不好買，有網友表示「我遇到2次，都剛好剩下2瓶」、「沒看過出現在我這的店家」、「因為它是海運來的，都是一批到貨，如果賣完就要再等下一批。」

也有喝過的民眾認為味道和好市多的科克蘭鮮乳很像，直呼「有特價就搬，不用跑好市多了！」