屏東畫家陳立德自創黑潮畫派，畫出會動的美女圖。(林和生攝)

屏東畫家陳立德自創黑潮畫派，擺脫屏東藝文沙漠印象。(林和生攝)

精通數學的屏東本土派畫家陳立德，擅長人物及風景畫作，透過1比1的油畫技法，自創黑潮畫派，畫作吸引各國藏家收藏；早年在美國獲獎無數的他，期待能透過畫作與其他美國畫家交流，以畫會友。

會以黑潮命名流派，陳立德說，流經台灣東部海域的黑潮是全球第二大洋流，它將來自熱帶的溫暖海水帶往寒冷北極海域，將冰冷的極地海水溫暖成適合生命生存的溫度，非常有生命力。

而自己畫作的特色透過數學精算，加上透視、投影概念，讓畫出來的風景或人物畫，都有會動的感覺，處處也展現生命力；不僅水會流動、人物畫也像是對著你笑，讓觀賞者嘖嘖稱奇。

曾經在美國粉彩畫學會舉辦的國際畫展中獲獎，並在紐約曼哈頓國際藝術賽獲頒藝術家模範獎，大型油畫《攏總是阮的》更曾躍上台北101大樓。

在美國獲得不少殊榮的他強調，美國屬於開放社會，作品只論高低，不分畫家的背景及財力，只要有實力就能出頭，因此他希望透過畫作與美國畫家來場實體交流，以畫會友。

前立委王進士特地為他舉辦畫作發表會，王說，過去常有人認為屏東是藝文沙漠，但其實有不少藝術家名聞全球，卻少人知曉，因此希望透過公開活動讓外界知道，其實屏東人才濟濟。