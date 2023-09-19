台中一名76歲陳姓老婦日前接到自稱姪兒的通訊軟體來電，誆稱將投資獲利暫時寄放在她的帳戶，要求她歸還170萬元，陳婦不疑有他便請李姓丈夫前往匯款，所幸及時被行員與員警攔阻，保住多年積蓄免遭詐騙。

台中警察局烏日分局烏日派出所日前接獲通報，轄內烏日農會九德辦事處指稱，1名老翁受其太太委託要把170萬元的積蓄匯出去，疑似遭詐騙，需要員警協助。

員警到場了解，李翁表示受太太委託將其帳戶內的170萬歸還給姪子。員警請李翁打電話跟姪子查證，沒想到李翁卻表示不知道電話號碼也不知道為何要還錢給姪兒，雖然覺得奇怪，但還是前往幫忙妻子匯款。

經通知陳婦到派出所了解，陳婦表示發現自稱姪子之人近日都會傳早安圖問候，讓她倍感窩心。

日前姪兒突然分享喜訊稱投資有賺到170萬元獲利，但他的帳戶出現問題無法匯入，請「舅媽」陳婦暫時借其帳戶寄放獲利，待帳戶恢復使用時再臨櫃匯款歸還。

員警檢視陳婦LINE的對話內容，發現姪兒傳一張170萬元的匯款單照片，雖然受款帳號及戶名是陳婦的，但陳婦卻不認識匯款人，整張匯款單疑點重重。另外查詢陳婦帳戶，發現姪兒根本沒將款項匯入。

經聯繫上「真」姪子確認並非此Line暱稱，也沒有要求匯款還給他，陳婦才恍然大悟打消匯錢念頭。

員警研判是詐團慣用的「假親友真詐騙」手法，耐心說明並分享詐騙案例，陳婦感謝員警與行員的熱心協助，順利保住積蓄。

臺中市政府警察局烏日分局呼籲民眾接到任何自稱親友等不明來電，且指示操作領(匯)款等動作，應向員警報案或撥打165反詐騙專線等方式多加查證，以保障自身財產安全。