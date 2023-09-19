過去多隱身在幕後的永慶數位和資訊團隊，今年首度參加「CakeResume 2023 Career Fair」就業博覽會，與求職者面對面分享永慶的房產科技內涵和職場環境，吸引許多資通訊好手現場諮詢、投遞履歷。

永慶房產集團資訊部協理呂學堯向求職者分享，看似傳統的房仲業，因為科技的導入，將產生更多服務可能性和商業潛力。身為房產科技領導品牌的永慶房產集團，正透過科技串聯起房產交易的方方面面，打造出完整的房產科技生態系，使房產交易變得更便捷、更透明、也更安全。

永慶打造更便捷、透明、安全的房產科技生態

例如，永慶數位和資訊團隊不只針對民眾在購售屋過程中常見的需求和不便，推出諸如「實境找房」、「專人導覽」、「買屋力找房」和「售屋房價即時算」等便利工具外，更設計建置「房仲聯賣平台」，幫助永慶房產集團的房仲經紀人即時交流房產資訊，透過合作迅速完成交易，提升房產交易的效率。同時運用房市大數據資訊，推出「一年內成交再上市地圖」、「短期轉售再成交地圖」，提醒消費者注意房市短期交易現象，避免遭到投機客坑殺。

為了打造房產科技生態系，規模已接近200人的永慶數位和資訊團隊仍要擴大規模、持續招募資通訊人才，釋出資訊企劃、數據科學、數位行銷、軟體開發、網路系統五大領域職缺，歡迎各界優秀人才加入。

完整教育訓練銜接 永慶歡迎跨領域人才挑戰

永慶數位和資訊團隊招募不限資深、也不限具有經驗的資通訊人才，非常歡迎社會新鮮人或是跨領域轉職者的加入。呂學堯表示，永慶數位與資訊團隊備有完整的「PropTech Workshop」新人培訓，不僅透過專案實作的練習，幫助新人快速提升專業能力和產出品質。同時還有專屬學長姊指導，使同仁快速且平穩上手工作。

除了新人培訓之外，追求「聰明工作、健康生活」的永慶數位和資訊團隊，透過完整的人資政策，幫助同仁取得工作和生活的平衡，團隊更是已經連續六年調薪。穩定、健康的職場生活，更是吸引許多科技好手加入永慶的行列。呂學堯表示，永慶數位和資訊團隊持續招募好人才，歡迎相關領域的專業人士，或是想要轉換跑道的跨域轉職者，加入永慶的行列。