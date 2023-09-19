台中市葫蘆墩文化中心志工作品展登場，圖為吳求誠手作中提琴。（陳淑娥攝）

台中市葫蘆墩文化中心志工作品展登場，志工隊長黃國書藍染作品。（陳淑娥攝）

台中市葫蘆墩文化中心志工作品展，今年以《葫蘆墩的藝享視界》為主題，彙集書法、編織、藍染、中國結、拼布包等多元創作之集大成，即日起至10月8日展出。其中，展場上一把手工中提琴，是創作者吳求誠持續1年半，親自打造送給國小兒子的傳家寶，格外吸睛。

葫蘆墩文化中心表示，志工隊人才濟濟、才華橫溢，每年端午節慶活動設計的親子闖關遊戲關卡，及志工授證激盪創意發想，打造獨具主題意象的氛圍場景，備受讚譽。

每年成果展則是志工才藝展現的平台，今年志工隊透過多元藝術展現，一同見證20年精采豐富的創作歷程。展出者黃珮淳7年前接觸棉紙撕畫，藉由撕、拉、刮、燒、扭、搓、捲等各種技法，將棉紙堆疊拼貼如油畫般厚彩暈染、層次分明的立體視覺美感。

展場裡最吸睛的是一把手工中提琴，創作者吳求誠說，「兒子於南陽國小擔任中提琴首席，想自己親手製作一把中提琴送給他當傳家寶。」他重回母校「國立屏東科技大學」報名木材料與設計課，每周1天6小時，琴體精密細節處，需耐心專注，稍有瑕疵就必須重新再製，持續1年半時間，舟車勞頓費工耗時，成功打造一把純手工中提琴，令人嘆服驚豔。

隊長黃國書近年來致力於推廣志工隊藍染教學，辦理「義藝非凡-推波助染走入校園」活動，召集夥伴進入小學校園推廣藍染工藝，傳承藝染技藝，讓民眾體驗感受傳統文化之美，此次作品以「布染‧你想怎樣」為主題，設計一系列裝飾特質與技藝風格兼容並蓄的生活用品及時尚飾品。

另外，還有參與文化中心藝術學苑的書法、羊毛氈、藍染、編結、繪畫課程的志工們，展現多年學習成果。《112年義藝非凡-葫蘆墩的藝享視界》志工聯展更多活動資訊可至中心官網https://www.huludun.taichung.gov.tw/查詢。