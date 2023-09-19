全案訊後，警方依傷害及毀損罪嫌將連嫌2人移送新北檢偵辦。（照片 / 劉詠韻翻攝）

酒空父子搭「霸王車」還踹車門 大街海扁小黃運匠下場慘

新北市連姓父子昨（18日）晚酒後搭計程車返家，半途下車離開時卻未付車資，小黃運將追下車詢問，卻遭父子二人聯手毆打倒地，造成全身多處瘀傷及擦挫傷。海山警分局獲報派員到場，當場逮捕施暴父子，偵訊後全案依法送辦。

據了解，連姓父子昨晚於三重區酒後攔計程車返家，行經板橋區吳鳳路、宏國路口時，連男（33歲）要求司機停車，稱其尿急想方便上廁所。連男完廁後回到車旁，卻將連父（51歲）喊下車，二人尚未付車資正要離去，甚至還以雙腳猛踹的方式關上車門。

該名高姓計程車司機見狀，立即下車攔下2人索討車資，未料連男竟直接揮拳毆打司機臉部。連父助子心切，竟也跟著動手打人，只看父子雙雙將司機圍毆倒地。目擊路人見狀後連忙報警處理，警方獲報後隨即火速趕抵現場，連姓父子方才停手罷休。

事後，警方將施暴父子逮捕並協助計程車司機就醫，司機左眼黑眼圈、右太陽穴擦傷及全身多處擦挫傷與抓傷，驗傷後對連姓父子提告傷害及毀損。

由於連姓父子被帶回派出所時仍處於酒醉狀態，警方待2人酒醒後才進行偵訊，連男坦承毆打司機，但否認毀損，衝突起因他已不記得；連父則聲稱先被司機推倒，才動手反擊。父子2人則均指司機有還手，因此也要控告司機傷害。

全案訊後，依傷害及毀損罪嫌將連嫌2人移送新北檢偵辦。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！