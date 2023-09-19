受9月初海葵颱風及後續外圍環流影響，蔬菜產地降雨造成供貨量減少，加上9月起各級學校開學使團膳需求增加，致使菜價上漲。市場處表示，已要求北農啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫來平穩菜價，透過大台北地區超市通路於9月20日至24日釋出平價蔬菜約41.5公噸，歡迎民眾選購。

北農表示，9月中旬產地仍陸續降雨，影響復耕速度，造成恢復供應較原預期慢，9月上旬北市果菜批發市場蔬菜平均價格約為每公斤46.4元，9月中旬約為每公斤51.1元，價格漲幅約10.2％，如後續氣候平順使產地順利復耕，預計一周後菜價可以恢復穩定。

市場處表示，因應蔬菜價格產生波動，已要求北農啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫以平穩菜價，透過大台北地區超市通路於9月20日至24日釋出平價蔬菜約41.5公噸，包括裸賣葉菜26元／把、鮮香菇55元／袋、進口洋蔥39元／袋、履歷胡蘿蔔38元／袋、進口青花49元／粒、特販白蘿蔔32元／條，歡迎民眾選購。