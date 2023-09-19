桃園市中山國小多年前創立臉書粉絲專頁「中山午好呷」，每天PO出營養午餐的菜色，這次因應進口蛋問題延燒，也一併將國產洗選蛋的序號PO上網讓家長放心。（圖取自中山午好呷臉書粉專／陳夢茹桃園傳真）

進口蛋問題越演越烈，引起人心惶惶，校園雖然皆使用國產洗選蛋，不過還是有家長擔心小朋友會吃下過期進口蛋。中山國小多年前創立臉書粉絲專頁「中山午好呷」，每天PO出營養午餐的菜色，讓家長知道小孩都吃了什麼，因應這次進口蛋問題，也將國產洗選蛋的序號拍照上傳，讓家長安心。

為替學生把關食品安全，教育局今天也前往稽查提供營養午餐的6家食材供應商和17家團膳，教育局體育保健科長鄭卉玶回應，今天請校園營養師協助稽查23家廠商，查核蛋品使用來源、有無標章驗證、蛋品外觀、存放位置及保存期限等，稽查結果全數過關，確保營養午餐的蛋品皆使用國產洗選蛋。

中山國小為桃園市最大校，學生人數高達3003人，營養師賴世芬表示，學校的營養午餐把關相當嚴格，為了讓家長更了解自家孩子在學校吃什麼，針對食材的選擇及營養午餐成品，校方多年前便創立臉書粉絲專頁「中山午好呷」，當天出餐就會將馬上把菜色PO上網，家長就能第一時間得知孩子今天營養午餐的菜色。

「小朋友對蛋品的喜好度非常高！」賴世芬說，多數的孩子都喜歡吃蛋，因此在菜色安排上也會經常性安排蛋的相關菜色，1周至少會推出1次蛋的菜色。近期進口蛋問題延燒，為了讓家長能夠更放心，近期開始只有當天的菜色有蛋，也會一併將國產洗選蛋的序號PO上網，雖然沒辦法放上更多食材明細及標章，但也能顯示學校對於營養午餐品質管控的要求。

大成國中衛生組長吳念慈也說，目前尚未接獲家長詢問、關心進口蛋的問題，不過團膳業者使用的食材都需有食品安全標章，最後在核銷經費時才能撥款，校方會去檢視出餐內容是否與食材標章吻合，直呼不太可能會有偷雞摸狗的空間。

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